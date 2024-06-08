Вена, 28 октября, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев вышел в финал турнира в Вене (Австрия). В полуфинальном матче он одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Даниил Медведев

Встреча продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Медведев пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету его соперника шесть эйсов, две ошибки на подаче и ни одного реализованного брейка.

В финале турнира Медведев сыграет с победителем матча между российским теннисистом Андреем Рублёвым и представителем Италии Янником Синнером.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября Рублёв проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Встреча продолжалась 2 часа и 9 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (8:10). До этого он вышел в финал, обыграв болгарского теннисиста Григора Димитрова.