Москва, 8 июня, 2024, 04:58 — ИА Регнум. В России могут повысить стоимость капитального ремонта помещений при повреждении в результате чрезвычайной ситуации. Соответствующее предложение выдвинул Минстрой.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

«Проектом постановления предусмотрены изменения в части повышения стоимости капитального ремонта 1 кв. м общей площади поврежденного жилого помещения в размере, не превышающем 10 тысяч рублей», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, среднее значение площади жилья, предоставляемого в рамках работы по оказанию социальной поддержки граждан, составит 18 квадратных метров на одного человека. Предполагается оказание помощи гражданам, жильё которых было повреждено либо утрачено вне зависимости от наличия другого пригодного для проживания помещения.

Как передавало ИА Регнум, в апреле президент России Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий паводков назвал ерундой сопоставление утраченных вещей, например, стиральных машин, со списком имущества, за утрату которого предусмотрены компенсации. Он поручил вовсе отменить этот перечень и выплачивать средства за любые утраченные вещи.

Также российский лидер напомнил, что размер выплат пострадавшим из-за паводков установили в 2008 году, а сейчас 2024 год. В связи с этим Путин поручил проиндексировать размеры компенсаций в случае ЧС.