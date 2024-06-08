Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 04:51 — ИА Регнум. На пленарном заседании ПМЭФ-2024 президент Владимир Путин выступил с детальной, комплексной программой экономического развития страны, уделив особое внимание развитию Дальнего Востока. Об этом в комментарии ИА Регнум сообщил присутствовавший на мероприятии глава Якутии Айсен Николаев. Глава региона отметил, что с большим воодушевлением воспринял новость о создании в рамках Госсовета РФ комиссии по развитию арктических регионов и Северному морскому пути. По его словам, перспектива увеличения объема перевозок по Северному морскому пути до 150 млн тонн в год, озвученная президентом, говорит о большом потенциале развития данного направления.

Telegram-канал главы Якутии Айсена Николаева Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума

«Личное внимание президента к развитию Арктики создает новые точки роста для Якутии. В Якутии опорным пунктом Северного морского пути выступает агломерация Тикси-Найба, которая будет играть важную роль в усилении экономического потенциала республики. Также Тикси играет важную роль в обеспечении национальной безопасности страны», — подчеркнул Айсен Николаев.

Он также отметил, что строительство глубоководного морского порта в Найбе придаст импульс освоению крупных месторождений олова, золота, редкоземельных металлов, имеются перспективные месторождения углеводородов.

«Создание порта в Найбе в дальнейшем обеспечит перевозку грузов для Кючусского промышленного кластера, где начинается разработка месторождения мощностью свыше 100 тонн золота. Это проект, который внесет вклад в развитие экономики Якутии и всей страны», — считает глава Якутии.

Большое внимание в регионе уделяют тому, чтобы сделать Арктику комфортным местом для жизни людей.

«В этих целях разрабатываем мастер-план агломерации Тикси-Найба, в рамках которого запланировано благоустройство общественных пространств, обновление улиц, строительство систем водоснабжения и водоотведения, переселение из аварийного жилья. Будут обновлены объекты социальной сферы: больницы, образовательный кластер для подготовки рабочих кадров, культурный центр и спортивный комплекс. Все это выведет уровень жизни местных жителей на качественно новый уровень», — сказал Айсен Николаев.

Он убежден, что формирование в Госсовете комиссии по развитию арктических регионов и Северному морскому пути откроет новые возможности в том числе для развития якутской Арктики.

Как сообщало ИА Регнум, о результативности стратегии развития Арктической зоны Якутии, предложенной президентом Владимиром Путиным, Айсен Николаев высказался также в ходе дискуссии «Развиваем Арктику. Инвестиции в холодные города».

Мероприятие проходило 6 июня в рамках Арктического дня, организованного ВЭБ.РФ на площадке ПМЭФ. По словам главы Якутии, миссия агломерации Тикси-Найба — стать ядром Северного морского пути. Агломерация сохранит традиции коренных малочисленных народов Севера, позволит развивать науку, реализовывать проекты освоения Арктики, бережно относясь к природе.