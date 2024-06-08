В США в авиакатастрофе погиб член экипажа миссии «Аполлон-8»
Fox: 90-летний член экипажа «Аполлон-8» Андерс погиб в авиакатастрофе
Вашингтон, 8 июня, 2024, 04:29 — ИА Регнум. В авиакатастрофе на 91-м году жизни погиб один из членов экипажа «Аполлон-8» Уильям Андерс, сообщил 7 июня телеканал Fox News.
На распространённых СМИ кадрах видно, как самолёт совершал «мёртвую петлю» над водой, а затем в результате крутого пикирования упал.
Инцидент произошёл в районе островов Сан-Хуан в штате Вашингтон. Утверждается, что самолётом управлял именно Уильям Андерс.
По данным офиса местного шерифа, самолёт был старой модели.
Астронавт Андерс совершил полёт в космос в составе экипажа космического корабля «Аполлон-8» в декабре 1968 года. Продолжительность полёта составила шесть суток. Тогда экипаж впервые в истории облетел Луну. Общий налёт Андерса на разных типах летательных аппаратов превышал 6000 часов. В честь него назвали кратер на Луне.