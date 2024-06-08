Вашингтон, 8 июня, 2024, 04:29 — ИА Регнум. В авиакатастрофе на 91-м году жизни погиб один из членов экипажа «Аполлон-8» Уильям Андерс, сообщил 7 июня телеканал Fox News.

flickr.com Член экипажа «Аполлон-8» Уильям Андерс

На распространённых СМИ кадрах видно, как самолёт совершал «мёртвую петлю» над водой, а затем в результате крутого пикирования упал.

Инцидент произошёл в районе островов Сан-Хуан в штате Вашингтон. Утверждается, что самолётом управлял именно Уильям Андерс.

По данным офиса местного шерифа, самолёт был старой модели.

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Астронавт Андерс совершил полёт в космос в составе экипажа космического корабля «Аполлон-8» в декабре 1968 года. Продолжительность полёта составила шесть суток. Тогда экипаж впервые в истории облетел Луну. Общий налёт Андерса на разных типах летательных аппаратов превышал 6000 часов. В честь него назвали кратер на Луне.