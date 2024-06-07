Москва, 8 июня, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Известный украинский политик, 63-летняя Юлия Тимошенко, объявлена в розыск. Информация значится в базе розыска МВД России.

Rada.gov.ua Юлия Тимошенко

Бывший депутат, премьер-министр Украины, лидер партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина», экс-кандидат в президенты Тимошенко объявлена в розыск по уголовной статье.

При этом в карточке ведомства не уточняется, о какой статье идёт речь. Указано, что «по статье УК».

Юлия Тимошенко занимала должность премьер-министра Украины с февраля по сентябрь 2005 года, впоследствии — в декабре 2007 года.

В 2010 и 2014 годах она баллотировалась на пост президента Украины. В апреле 2011 года Генпрокуратура Украины возбудила в отношении неё уголовное дело по статьям о злоупотреблении властью и превышении служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году.

В августе 2011 года её арестовали, а в октябре осудили на семь лет с лишением права занимать должности во власти в течение трёх лет. В феврале 2014 года Верховная рада приняла решение об освобождении политика, а потом все уголовные дела против неё закрыли, а судимость сняли.

Тимошенко продолжает участвовать в международных конференциях, 6 марта приняла участие в Конгрессе Европейской народной партии в Бухаресте.

Как сообщало ИА Регнум, Тимошенко считает достижение любых компромиссов с Россией невозможным. По её утверждению, только поражение РФ может быть целью Украины, и поэтому не следует вести никаких переговоров о достижении мира. Так она говорила в интервью швейцарскому телеканалу RTS в январе 2023 года.

Тимошенко приветствовала поставки киевскому режиму танков Leopard 2, так как именно западное оружие поможет вернуть под власть Киева Донбасс и Крым и достичь полной победы над Россией.

В декабре 2023 года украинский парламентарий раскритиковала Зеленского за неудачи на фронте. Тимошенко посоветовала ему предусмотреть резервный план по выходу из нынешнего трагического положения, в котором оказалась страна после снижения оборонной помощи от западных союзников.