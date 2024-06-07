Вашингтон, 8 июня, 2024, 02:29 — ИА Регнум. Имеющий российско-американское гражданство 58-летний Дмитрий Тимашев признался в нарушении экспортных ограничений в отношении России. Об этом 7 июня заявили в министерстве юстиции США.

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«Тимашев признал себя виновным в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля путём экспорта частей для огнестрельного оружия, компонентов и боеприпасов в Россию без необходимого разрешения», — сообщили в американском ведомстве.

Утверждается, что Тимашев с июля 2020 года по 2023 год якобы координировал с помощником в России поставки частей для оружия и боеприпасов из США в обмен на оплату обучения и аренды жилья его дочери в Екатеринбурге. Ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года инюст США предъявил обвинение россиянину Роману Семёнову в отмывании $1 млрд, в том числе для северокорейских хакеров, через криптовалютный миксер. По версии Вашингтона, он являлся одним из основателей сервиса Tornado Cash. Ещё одного основателя сервиса Алексея Перцева арестовали в Нидерландах в 2022 году.

В феврале 2024 года суд в США арестовал бывшего совладельца банка «Открытие» Вадима Беляева, сменившего после переезда в Нью-Йорк фамилию на Вольфсон, а также американского гражданина Геннона Бонда. Им предъявили обвинение в содействии главе ВТБ Андрею Костину в уклонении от санкций, введённых против него в 2024 году. По версии следователей, арестованные помогали продавать имущество, скрывая, кому оно принадлежит.