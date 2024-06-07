Москва, 8 июня, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Решение Международной шахматной федерации (FIDE) о лишении Федерации шахмат России (ФШР) членства в организации на два года несправедливо. Об этом заявил официальный представитель Кремля, он же председатель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

«Однозначно считаем это решение несправедливым. Будем отстаивать наши интересы», — цитирует Пескова «Известия».

По его словам, до недавнего момента, у России с FIDE были «очень конструктивные отношения». В этой связи пресс-секретарь президента выразил надежду, что произошло «недопонимание», которое удастся преодолеть.

Как передавало ИА Регнум, комиссия FIDE по этике отстранила Федерацию шахмат России на два года, написал на своей странице в соцсети X Петер Хейне Нильсен, тренер шахматиста Магнуса Карлсена.

Комиссия обвинила ФШР, а также главу FIDE Аркадия Дворковича в нарушении этического и дисциплинарного кодекса федерации.

Жалобу в комиссию подали Нильсен, Федерация шахмат Украины и украинский шахматист Андрей Баришполец. Они обвинили Дворковича в связи с организациями, которые находятся под санкциями.

В июле 2023 года президент ФШР Андрей Филатов заявил, что совет FIDE рассмотрит возможность возвращения российских детских и паралимпийских команд на международные соревнования. В ноябре того же года FIDE продлила разрешение российским и белорусским игрокам выступать под флагом организации до 2025 года.