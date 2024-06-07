Песков считает решение FIDE о лишении РФ членства несправедливым
Песков: решение FIDE лишить РФ членства в организации является несправедливым
Москва, 8 июня, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Решение Международной шахматной федерации (FIDE) о лишении Федерации шахмат России (ФШР) членства в организации на два года несправедливо. Об этом заявил официальный представитель Кремля, он же председатель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков.
«Однозначно считаем это решение несправедливым. Будем отстаивать наши интересы», — цитирует Пескова «Известия».
По его словам, до недавнего момента, у России с FIDE были «очень конструктивные отношения». В этой связи пресс-секретарь президента выразил надежду, что произошло «недопонимание», которое удастся преодолеть.
Как передавало ИА Регнум, комиссия FIDE по этике отстранила Федерацию шахмат России на два года, написал на своей странице в соцсети X Петер Хейне Нильсен, тренер шахматиста Магнуса Карлсена.
Комиссия обвинила ФШР, а также главу FIDE Аркадия Дворковича в нарушении этического и дисциплинарного кодекса федерации.
Жалобу в комиссию подали Нильсен, Федерация шахмат Украины и украинский шахматист Андрей Баришполец. Они обвинили Дворковича в связи с организациями, которые находятся под санкциями.
В июле 2023 года президент ФШР Андрей Филатов заявил, что совет FIDE рассмотрит возможность возвращения российских детских и паралимпийских команд на международные соревнования. В ноябре того же года FIDE продлила разрешение российским и белорусским игрокам выступать под флагом организации до 2025 года.