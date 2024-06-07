Москва, 8 июня, 2024, 00:26 — ИА Регнум. Запланированная конференция по Украине в Швейцарии провалилась ещё до её начала, никаких результатов ждать не стоит — их не будет. Так считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Косачёв

По мнению политика, мирная конференция провальная уже изначально, и её цель — исключительно пропагандистская.

«Создать впечатление массовой поддержки в мире украинских позиций в этом конфликте. Максимально завысить и состав, и уровень участников. Я подозреваю, что у Украины не получается это сделать», — цитирует сенатора «Lenta.ru».

Вице-спикер Совфеда также пояснил, что какого-либо конечного итога ждать не приходится — результат будет ниже, чем задумывалось изначально, и сомнений на этот счёт никаких нет, добавил Косачёв.

«Всё это в результате будет стоить меньше тех чернил, на которых будут написаны итоговые документы», — заключил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, саммит по Украине в Швейцарии будет пустым мероприятием с точки зрения событийности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мирный саммит» пройдёт 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. МИД Швейцарии заявил, что не пригласил Россию.

Ранее представители целого ряда стран, в том числе Бразилии, ЮАР и Китая, отказались от участия, а Индия решила не направлять в Швейцарию чиновников высокого уровня.

Предполагается, что не поедет на конференцию и президент США Джо Байден. По данным Bloomberg, у него будет более важное мероприятие — сбор средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

Мексика и Никарагуа также отказались ехать на швейцарский саммит по Украине. Мексиканская сторона объяснила свою позицию тем, что ожидает в скором времени появления возможности провести мирные переговоры с участием России и Украины. В МИД Никарагуа швейцарскую конференцию назвали политическим фарсом.