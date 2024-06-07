Донецк, 7 июня, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Киевский режим 7 июня устроил два очередных чудовищных теракта в братских регионах — Луганской Народной Республике и Херсонской области, заявил в Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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Он добавил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области, по предварительным данным, погибли более 20 мирных граждан, пострадали ещё 15 человек. В ЛНР жертвами атаки боевиков стали четыре человека, более 50 жителей получили ранения.

Пушилин пожелал раненым скорейшего выздоровления, а также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Дончане разделяют боль утрат, заключил глава ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, по уточнённым данным, число погибших после обстрела 7 июня херсонского села Садовое увеличилось до 22 человек. Среди убитых — 9-летний ребёнок. Кроме того, осколочные ранения получили 15 мирных жителей, пять из них находятся в тяжёлом состоянии. ВСУ ударили с правого берега Днепра по магазину сначала корректируемой авиабомбой, а затем из РСЗО HIMARS, уточнил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он заявил, что обстрелы мирного села в Голопристанском округе — это подлейший поступок главы киевского режима Владимира Зеленского и ВСУ.

Днём 7 июня украинские войска нанесли ракетный удар по Луганску. Произошло полное обрушение подъезда в пятиэтажном жилом доме. Пострадали 57 человек, из них четверо погибли.

Следственный комитет России установит все обстоятельства очередного преступления киевского режима против мирного населения Херсонской области, а также круг лиц, причастных к совершению преступления. Кроме того, ведомство даст правовую оценку действиям ВСУ.