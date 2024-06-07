Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 22:28 — ИА Регнум. На индексацию пенсий работающим пенсионерам в России с 2025 года необходимо не менее 100 млрд рублей. Средств на эти цели в Социальном фонде достаточно, заверила журналистов вице-премьер Татьяна Голикова в ходе Петербургского международного экономического форума 7 июня.

Иван Шилов ИА Регнум

Голикова пояснила, что нужно ещё уточнить окончательную сумму с учётом уровня индексации, который будет с 1 февраля.

«Уровень индексации с 1 февраля будет определяться инфляцией года, но 100 млрд — это минимум, а дальше всё будет зависеть от того, какой уровень индексации будет с 1 февраля», — заверила вице-премьер, добавив, что индексация будет существенной прибавкой к пенсии наряду с заработной платой.

При этом доходы Соцфонда позволяют обеспечить эту индексацию, считает Голикова.

Как сообщало ИА Регнум, индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 1 февраля 2025 года, заявил 7 июня российский лидер Владимир Путин в своём выступлении на пленарном заседании ПМЭФ.

Президент отметил, что для возврата пенсий работающим пенсионерам совпало два фактора: нехватка кадров в России, а также высокая квалификация людей, выходящих на пенсию.

Вместе с тем, возврат индексации обеспечит социальную справедливость, что является одним из приоритетов социальной политики страны, добавил президент.

Ранее Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву подчеркнул, что государство закладывает ресурсы для индексации пенсий и пособий в России.

Индексация пенсий затронет 7,8 млн работающих пенсионеров, заявил 7 июня министр труда и социальной защиты Антон Котяков.