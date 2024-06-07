Тула, 7 июня, 2024, 21:45 — ИА Регнум. 21 инвестиционное соглашение на более 98 млрд рублей заключила делегация Тульской области на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом рассказал врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

Пресс-служба правительства Тульской области Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев

«В этом году мы подписали 21 инвестиционное соглашение на сумму более 98 миллиардов рублей. Это достойный результат, учитывая, что до этого в разные годы сумма составляла от 50 до 150 миллиардов», — отметил Миляев. По его словам, подписанные соглашения позволят создать в регионе почти 4 тысячи новых рабочих мест.

Врио губернатора Тульской области отметил, что значительная часть проектов направлена на создание импортозамещающих производств. Они касаются химической отрасли, машиностроения, туризма, строительства, сельского хозяйства и переработки, пищевой промышленности.

«Инвесторы продолжают доверять нам. Это говорит об устойчивости нашей экономики и эффективности мер поддержки, которые предоставляет Тульская область. У нас выстроена системная работа с партнерами, которая не дает сбоев даже в сложных внешнеэкономических условиях», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Он обозначил наиболее значимые инвестиционные соглашения, которые были подписаны на форуме. Среди них — соглашение с компанией «Эфко», которая планирует построить пищевой комбинат. Инвестиции составят 20 млрд рублей, будет создано 1 000 рабочих мест. Проект будет способствовать экономическому развитию Тульско-Новомосковской агломерации. Еще один крупный проект — строительство двух свиноводческих комплексов Тульской мясной компании. Сумма составит 5,5 млрд рублей. Предполагается создание 120 рабочих мест. Все это — импортозамещающие проекты.

В сфере промышленности подписано соглашение с компанией «Полипласт», которая планирует построить новое производство полимеров. Оно сможет обеспечить потребности как российского, так и зарубежных рынков. Инвестиции составят более 12 млрд рублей.

«Любой инвестпроект, реализованный в Тульской области, — это новые рабочие места, налоги, развитие территорий. Поэтому мы рады всем добросовестным инвесторам и готовы оказывать им всестороннюю поддержку», — резюмировал Дмитрий Миляев.