Москва, 7 июня, 2024, 20:45 — ИА Регнум. В Сосенском проезде в центре Москвы 17-летний юноша случайно убил бездомного, сообщил 7 июня Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

Подросток гулял в центре, когда к нему пристал пьяный бездомный, говорится в публикации. Что именно мужчина хотел от юноши, неизвестно.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом, видно, что после непродолжительной беседы, которой подросток избегал, юноша ударил мужчину, после чего тот упал, ударился головой об асфальт и умер.

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Подростка задержали, допросили по 109 ст. УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и отпустили домой под подписку о невыезде, отмечается в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в апреле мужчина в подмосковной деревне Мартемьяново случайно выстрелил в маленькую дочь своих друзей, шестилетний ребёнок умер в больнице.

В октябре 2023 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинение смерти по неосторожности против 38-летнего жителя Ирбейского района в Красноярском крае. На охоте на реке Агул он случайно выстрелил в другого охотника, приняв его в темноте за животное. Мужчина сам сообщил о случившемся полиции.