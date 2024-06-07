Белгород, 7 июня, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Атакам со стороны ВСУ подверглись сразу несколько населённых пунктов Белгородской области, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил 7 июня губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, в Борисовском районе были атакованы два населённых пункта. Так, в селе Байцуры беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего повреждения получили фасад и остекление частного жилого дома. В селе Грузское украинский дрон повредил частный жилой дом: выбиты окна, посечены фасад и забор. Ещё два дрона атаковали здание местного храма, рассказал Гладков.

Также жилой дом получили повреждения в посёлке Совхозный Грайворонского городского округа. А в селе Новопетровка Валуйского городского округа дрон-камикадзе атаковал социальный объект, в здании повреждена кровля.

Как передавало ИА Регнум, также 7 июня Гладков информировал, что в селе Новопетровка ВСУ атаковал автомобиль, в котором находилась семья из трёх человек — супруги и их взрослая дочь, девушка погибла. Губернатор сообщил, что за последние сутки Белгородскую область атаковали порядка 40 дронов ВСУ.

Днём ранее два человека пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ на Грайворон, пострадали два человека. Кроме того, 6 июня ВСУ дважды атаковали территорию сельхозпредприятия в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. С беспилотников были сброшены взрывные устройства, загорелся грузовой автомобиль. Пострадавших не было.