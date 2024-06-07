Чита, 7 июня, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Правоохранители задержали пятерых иностранцев по делу об изнасиловании 15-летней девочки в Чите, сообщила 7 июня пресс-служба СУ СК по Забайкальскому краю.

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По информации ведомства, изнасилование произошло 6 июня в микрорайоне посёлок Аэропорт. На девушку напали пятеро мужчин.

Двоих злоумышленников задержали через несколько часов после совершения преступления. Остальные попытались выехать за границу. Их задержали на погранпереходе в Бурятии.

«В ближайшее время подозреваемые будут доставлены в Читу для производства следственных действий, им будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в Красногорске в Московской области по подозрению в изнасиловании 14-летней школьницы задержали сатаниста, который также является сторонником нацистской идеологии. Кроме того, он нападал на случайных прохожих и угрожал расправой в ходе споров с оппонентами в соцсетях.

В Адыгее 3 февраля задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. По версии следствия, он под мостом напал на девочку по мостом, который соединяет посёлок Яблоновский и Краснодар.