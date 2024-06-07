Москва, 7 июня, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем. Российский министр подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня в секторе Газа для оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся, говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства сообщении.

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«Состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. В свете продолжающейся военной операции в секторе Газа, эскалации напряженности на Западном берегу реки Иордан и в израильско-ливанском приграничье с российской стороны была подчёркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий и обеспечения надлежащих условий для оказания неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся», — сказано в сообщении.

Вместе с тем с российской стороны было уделено особое внимание вопросу освобождения удерживаемых в секторе Газа российских граждан. Со стороны России была подтверждена важность продолжения энергичных усилий для вызволения всех заложников.

Кроме того, Лавров и Кац обсудили некоторые вопросы двусторонней повестки дня, уточнили в российском МИД.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая Международный суд ООН в Гааге предписал Израилю немедленно прекратить военную операцию в Рафахе. Он обязал власти еврейского государства предоставить отчёт о принятых мерах в течение месяца.

25 мая первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подверг критике военную операцию Израиля в секторе Газа. Он отметил, что Израиль за всё время боёв не достиг ни одной из поставленных задач.

23 мая президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа указали на необходимость деэскалации в зоне палестино-израильского конфликта.

Путин 13 октября заявил, что целью переговоров между Израилем и Палестиной должна стать реализация принятой ООН «формулы двух государств», которая предполагает создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Глава государства также отметил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой и отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами. Путин добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, нужно думать о гражданском населении. Кроме того, он сравнил блокаду сектора Газа с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и назвал такие действия неприемлемыми.