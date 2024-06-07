Москва, 7 июня, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы 7 июня арестовал гражданина Франции Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России.

РИА Новости

Судья удовлетворил ходатайство следствия и заключил Винатье под стражу на два месяца, до 5 августа.

Ранее Винатье признал вину в сборе военных сведений. Его адвокаты при этом заявляли, что будут ходатайствовать, чтобы их подзащитного не заключали под стражу, поскольку, с точки зрения защиты, нет оснований полагать, что Винатье скроется от следствия.

Как передавало ИА Регнум, Винатье задержали 6 июня в Москве. По данным следствия, он несколько лет собирал сведения о военной и военно-технической деятельности России, не ставя в известность уполномоченные органы.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ («Неисполнение обязанности по представлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, совершённое лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ»).

Согласно данным открытых источников, Винатье — старший советник швейцарского центра «Гуманитарный диалог». В сфере его компетенций были вопросы, связанные с госпереворотом на Украине в феврале 2014 года и конфликтом в Чечне.

Винатье работал на швейцарскую неправительственную организацию, а не на французское государство, заявил ранее журналистам президент Франции Эммануэль Макрон. При этом он пообещал обеспечить задержанного консульской защитой.