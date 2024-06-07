Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва поблагодарил председателя комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрия Мазепина за содействие в организации поставки гуманитарной партии удобрений.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Мазепин и Эммерсон Мнангагва

Выступая на пленарном заседании 27-го Петербургского международного экономического форума, Мнангагва отметил, что гуманитарная помощь Зимбабве поступила очень вовремя на фоне климатических вызовов, с которыми столкнулась страна.

Гуманитарная партия российских удобрений объемом 23 тысячи тонн была доставлена и передана Зимбабве в мае этого года. Поставка, состоящая из хлористого калия и сложных удобрений, была реализована при содействии ООН.