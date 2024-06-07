Лондон, 7 июня, 2024, 19:39 — ИА Регнум. В ответ на действия США в Чёрном море российские военные могут использовать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и подавить американские разведывательные дроны. Такое предположение высказал британский эксперт Александр Меркурис.

Mil.ru

«Россия может «оглушить» американские беспилотники над Чёрным морем. И не только их, но ещё и авиационные комплексы радиообнаружения и наведения, а также другие самолёты. Я не удивлюсь, если русские это уже делают. Об этом я сужу по тому, по какой странной траектории теперь летают американские БПЛА», — сказал Меркурис в своём блоге на YouTube.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня дрон-разведчик США RQ-4B Global Hawk был замечеен над Чёрным море, в какое-то время аппарат пропадал с радаров. Тогда БПЛА вылетел с военно-морской базы ВМС США в городе Сигонела на острове Сицилия в сторону Чёрного моря, где выполнял разведывательную миссию.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что НАТО готовит основу для дальнейших террористических ударов. Беспилотники альянса накручивают круги около Крыма, Крымского моста, Краснодарского края на максимально возможном приближении, после чего ВСУ наносят удары ракетами, ударными дронами или морскими беспилотниками по территории России.

В свою очередь экс-офицер министерства обороны США Дэвид Пайн ранее отметил, что стоящие на вооружении у российской армии системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) являются самыми эффективными в мире.По словам Пайна, его впечатлила скорость, с которой российские системы РЭБ адаптировались к новым системам вооружений США и НАТО, используемым Киевом в вооружённом конфликте.

Эксперт отметил, что 90% поставленных США украинским войскам управляемых ракет и беспилотников, в том числе РСЗО HIMARS, из-за этого перестали попадать в цель, добавив, что российские РЭБ, скорее всего, окажутся эффективными и против недавно поставленных Вашингтоном Киеву американских ракет ATACMS увеличенной дальности

27 мая немецкий журналист Кристоф Ваннер заявил, что ВСУ не могут использовать некоторые из американских ракет со спутниковым наведением из-за эффективного подавления их российскими системами РЭБ. По его словам, это относится, например, к боеприпасам для американских РСЗО HIMARS и высокоточных снарядов Excalibur производства США.