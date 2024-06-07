Москва, 7 июня, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Вероятность того, что Банк России поднимет ключевую ставку, возросла, заявила 7 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Дарья Драй ИА REGNUM

Она отметила, что в последние месяцы наступила пауза в снижении инфляции, при этом сохранились высокие темпы роста экономики. Пока сложно однозначно спрогнозировать, какой экономический сценарий будет разворачиваться.

«В базовом, то есть наиболее вероятном, сценарии мы по-прежнему считаем, что перегрев экономики начнет уменьшаться во втором квартале. Однако выросла вероятность сценария, в котором потребуется повышение ставки», — сказала Набиуллина.

В ЦБ в июле пройдёт опорное заседание, на котором обсудят оба сценария развития ситуации. Выбор между ними будет «главной развилкой», добавила Набиуллина. Повышение ключевой ставки будет способствовать замедлению роста цен, отметила она. Глава Центробанка также подчеркнула, что при росте масштаба льготных программ кредитования будет расти и базовая ставка ЦБ.

Как сообщало ИА Регнум, Банк России 7 июня четвёртый раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. При этом финансовый регулятор не исключил, что на следующем заседании повысит её. ЦБ стремится стабилизировать инфляцию на уровне 4% годовых, что требует сохранения жёстких денежно-кредитных условий в экономике дольше, чем прогнозировалось в апреле.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в мае заявил, что ЦБ удерживает базовую ставку на высоком уровне в интересах всего общества, так как важно снизить темпы инфляции. По его словам, эти меры позволяют сохранить покупательную способность сбережений. Он напомнил, как этот инструмент помог добиться снижения инфляции до 4% к 2017 году после её взлёта в 2014–2015 годах.

Президент России Владимир Путин в апреле заявил, что Центробанк удерживает ключевую ставку на высоком уровне из-за того, что перегрет рынок ипотечного кредитования. Эксперты ЦБ опасаются, что такая ситуация негативно скажется на инфляции, отметил глава государства.