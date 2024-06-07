Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в своих высказываниях по теме ядерного оружия чётко дал понять, что в этом вопросе нужно опираться не на фантазии, а на документы, заявила 7 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Ранее в своём выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент сказал, что Россия, в отличие от западных стран, никогда не «бряцала» ядерным оружием.

Также президент призвал не поминать тему ядерного оружия всуе. Необходимости в применении ядерного оружия у России нет, сказал глава государства.

В вопросе о применении ядерного оружия Россия руководствуется соответствующей доктриной, и поскольку эта доктрина является «живым инструментом», то в неё при необходимости могут быть внесены изменения, сказал также Путин.

«Риторика президента была абсолютно чёткой. Он обратил внимание на то, что у нас на эту тему должно быть, наверное, меньше фантазий различного толка, тем более, каких-то совершенно оторванных от жизни, а больше нужно ссылаться на имеющийся документ, на ядерную доктрину», — сказала Захарова «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 5 июня в ходе встречи президента РФ и руководителей международных информагентств представительница Reuters спросила Путина, при каких условиях может быть использовано ядерное оружие на Украине и насколько вероятна такая ситуация.

Президент в ответ заявил, что не стоит доводить не только до использования ядерного оружия, но и до угроз такого использования. Также Путин предположил, что собеседница в своей публикации скроет, что сама вывела его на данную тему, и заявит, что президент России «махал ядерной дубинкой».

Западные политики отчего-то уверены, что Россия не будет использовать ядерное оружие, отметил также Путин в ходе указанной встречи. Но при угрозе суверенитету страны РФ будет использовать все средства, в том числе и это, подчеркнул президент.