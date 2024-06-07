Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин выступит на энергетической панели Петербургского международного экономического форума 8 июня. Он представит анализ текущей ситуации на энергетическом рынке. Доклад главы «Роснефти» называется «Энергопереход и фантомные баррели: Оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Стенд «Роснефти» на Петербургском международном экономическом форуме

Как отмечают в пресс-службе компании, особое внимание Сечин намерен уделить теме энергетического перехода. На мероприятии будет также поднята тема поиска новых возможностей и путей развития мировой энергетики в рамках многополярного мира. Участники встречи обсудят, за какими энергоресурсами будущее, где находятся новые драйверы роста потребления нефти и как обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение по справедливым ценам с учетом потребностей развивающихся стран.