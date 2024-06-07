Москва, 7 июня, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Следственный комитет провел очную ставку с участником СВО 44-летним Кириллом и 24-летним таксистом Аипбеком Латиповым. На очной ставке военный заявил, что таксист оскорблял участников спецоперации и негативно высказывался о русских. Таксист назвал эти обвинения ложью. Сообщил ИА Регнум адвокат таксиста.

Кадр из видео

Так, 4 июня была проведена первая очная ставка, которая не дала следователям чёткого представления о произошедшем конфликте между участниками СВО и таксисте из Киргизии. Адвокат Аипбека заявил журналистам, что на первой ставке он не присутствовал.

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«На очной ставке меня не было. Моему подзащитному сообщили о возбуждении уголовного дела на неустановленное лицо, и поэтому он не обращался за адвокатской помощью. Около часа Аипбеку не могли предоставить переводчика. Сегодня я приехал в Перовский межрайонный следственный комитет для ознакомления с деталями уголовного дела», — сообщил адвокат Магомед Гасанов.

В ближайшее время состоится ещё одна очная ставка с двумя участниками конфликта. По словам адвоката, у следствия нет никаких доказательств вины таксиста. Видеорегистратора в машине не было, сами военные не предоставили доказательств оскорблений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве таксист отказался везти участников СВО и высадил их на МКАД. По словам военных, таксист Аипбек высадил их из-за того, что они осудили теракт в «Крокус-сити». Но по словам самого таксиста, конфликт произошел из-за того, что мужчины во время поездки поменяли способ оплаты на наличные, и он отказался ехать в область за наличные.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства).