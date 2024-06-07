Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Россия становится носителем европейской культуры, которая в самой Европе убивается. Об этом 7 июня заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

ИА Регнум

«Мы по определению в известной степени становимся центром традиционной европейской культуры и традиционных европейских ценностей, которые, если немножко посмотреть вглубь веков, основаны даже для неверующих людей прежде всего на христианской культуре», — сказал Путин.

Он добавил, что в европейских странах культура убивается, при этом сейчас многие европейцы, понимая это, стремятся к тому, чтобы развиваться дальше именно на базе своих традиционных ценностей.

Как ранее передавало ИА Регнум, 7 июня Путин заявил, что Россия будет частью многополярного гармоничного мира. Он отметил, что Россия при выстраивании политики будет учитывать и европейские начала, и с уважением относиться к культуре народов РФ.