Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин завершил пленарное заседание ПМЭФ словами «в единстве — наша сила».

Кирилл Казачков/ Росконгресс

Президент в завершающем слове подчеркнул, что Россия при выстраивании политики будет учитывать как европейские начала, так и с уважением относиться к культуре живущих в ней народов, поскольку «в этом единстве — наша сила».

«Россия, безусловно, будет частью этого многополярного гармоничного мира. И для нас естественно, что в значительной степени мы будем опираться и на европейские начала, на европейскую культуру, поскольку её носителем является безусловно русский народ. Но с не меньшим уважением будем относиться и к культуре и традициям других народов Российской Федерации, в этом единстве — наша сила», — сказал российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня прошло пленарное заседание ПМЭФ. Путин в ходе своего выступления затронул ситуацию в национальной и мировой экономике. Также обсуждались политические вопросы, тема украинского конфликта и ход спецоперации.

В начале пленарной сессии Путин выступил с речью. Далее выступили президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва соответственно. Во второй половине пленарной сессии лидеры приняли участие в дискуссии. Модератором пленарной сессии был политолог Сергей Караганов.

Как отметил Луис Арсе во время выступления, экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США. В свою очередь президент Зимбабве подчеркнул, что коллективный Запад продолжает вести себя как гегемон.