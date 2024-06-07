Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Объединительной идеей для России может быть патриотизм. Об этом 7 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

РИА Новости / Сергей Бобылев

«Нужны объединительные идеи. И, конечно, такой объединительной идеей, и сегодняшние события показывают это, может быть в самом хорошем, прямом, а не «квасном», смысле этого слова патриотизм», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что лучшим подтверждением патриотизма являются участники спецоперации.

При этом российский лидер указал на то, что введение государственной идеологии в России противоречит Конституции страны. При этом, как напомнил президент, наличие господствующей идеологии не уберегло Советский Союз от развала.

Как передавало ИА Регнум, в феврале прошлого года Путин отмечал, что в России традиции патриотизма и беззаветного служения Родине передаются из поколения в поколение. Ранее президент также говорил, что патриотизм, означающий стремление к развитию страны, является национальной идеей России. Однако патриотизм не должен быть «квасным, затхлым и кислым», подчёркивал ранее российский лидер.