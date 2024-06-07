«Роснефть» и CUPET расширяют сотрудничество в сфере образования
Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 18:36 — ИА Регнум. «Роснефть» и государственная кубинская нефтяная компания CUPET заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования и подготовки кадров.
Документ, подписанный на XXVII Петербургском международном экономическом форуме, предусматривает расширение взаимодействия по организации обучения сотрудников CUPET по программам высшего образования нефтегазового профиля и повышения квалификации в вузах РФ. Кроме того, в рамках соглашения будут организованы стажировки сотрудников CUPET на предприятия «Роснефти».
«Роснефть» и CUPET с 2013 года сотрудничают в области обучения граждан Кубы в российских вузах. С 2014 года по программам магистратуры нефтегазового профиля обучение прошли 39 студентов из Кубы, а в июне 2024 года обучение заканчивает еще 20 человек. Ожидается, что новое соглашение будет способствовать продолжению успешной практики взаимодействия.