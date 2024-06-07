Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 18:36 — ИА Регнум. «Роснефть» и государственная кубинская нефтяная компания CUPET заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования и подготовки кадров.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Стенд «Роснефти» на Петербургском международном экономическом форуме

Документ, подписанный на XXVII Петербургском международном экономическом форуме, предусматривает расширение взаимодействия по организации обучения сотрудников CUPET по программам высшего образования нефтегазового профиля и повышения квалификации в вузах РФ. Кроме того, в рамках соглашения будут организованы стажировки сотрудников CUPET на предприятия «Роснефти».

«Роснефть» и CUPET с 2013 года сотрудничают в области обучения граждан Кубы в российских вузах. С 2014 года по программам магистратуры нефтегазового профиля обучение прошли 39 студентов из Кубы, а в июне 2024 года обучение заканчивает еще 20 человек. Ожидается, что новое соглашение будет способствовать продолжению успешной практики взаимодействия.