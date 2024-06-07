Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Газпромбанк и «ФосАгро» подписали соглашение о сотрудничестве в области низкоуглеродной экономики и климатических проектов. Документ на полях Петербургского международного экономического форума подписали первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая и заместитель генерального директора по продажам и маркетингу «ФосАгро» Михаил Стеркин. Об этом сообщает пресс-служба Газпромбанка.

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Компании планируют вместе работать в области сельскохозяйственных практик, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения. Газпромбанк выступит в роли эксперта, так как у него есть опыт формирования методологической базы российских климатических проектов, а также оказания услуг по их разработке и оформлению.

Другое направление сотрудничества Газпромбанка и «ФосАгро» — работа в аграрной сфере для адаптации к изменениям климата. Совместные проекты и программы в экологической и научно-исследовательской сферах помогут развить устойчивое сельское хозяйство, что соответствует целям стратегии развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов.

«Мы видим, что среди крупнейших компаний сохраняется устойчивый запрос на понимание климатической повестки как с точки зрения создания новых бизнес-возможностей, так и для своевременного управления рисками», — отметила Салугина-Сороковая. По её словам, сотрудничество Газпромбанка с «ФосАгро» станет еще одним шагом на пути к развитию качественных климатических проектов в области устойчивого сельского хозяйства.

«Наши организации традиционно уделяют приоритетное внимание устойчивому развитию и борьбе с изменениями климата», — добавил Стеркин. Он подчеркнул, что Газпромбанк — один из инициаторов разработки нормативной базы для создания углеродных проектов в России, а «ФосАгро» — активный разработчик климатически оптимизированных практик и технологий в производстве удобрений и сельском хозяйстве. Стеркин выразил убеждённость, что соглашение даст мощный импульс не только развитию наших собственных климатических проектов, но и более широкому распространению климатически эффективных практик в АПК.

Газпромбанк с 2022 года оказывает методологическую поддержку оператору Реестра углеродных единиц, а в 2023 году он выступил одним из инициаторов и ключевых партнеров разработки методологической базы климатических проектов в России. Так, для того чтобы российские компании могли реализовывать качественные проекты в сельском хозяйстве, была разработана методика климатических проектов, направленных на накопление почвенного углерода. Кроме того, банк лидирует климатическую повестку в рамках Делового совета БРИКС и среди инициатив прорабатывает создание единой инфраструктуры углеродного рынка стран международного объединения.