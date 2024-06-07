Путин заявил, что дополнительная мобилизация в России не требуется
Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 18:08 — ИА Регнум. У России нет никакой потребности в мобилизации, заявил 7 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос.
Если бы целью России был максимально быстрый разгром противника, действующего контингента было бы недостаточно, сказал глава государства. Но у России другая тактика, ВС РФ выдавливают противника, и необходимости в мобилизации нет, отметил он.
В 2022 году в ряды ВС РФ были призваны 300 тысяч человек, но и без этого патриотично настроенные граждане страны пришли и добровольно подписали контракты, и их было больше, чем 300 тысяч человек, подчеркнул президент.
С начала 2024 года контракты с ВС РФ подписали более 160 тысяч человек, в среднем это более тысячи человек в день, сказал Путин.
В то время как на Украине наблюдается принудительная мобилизация, а США требуют от Киева снизить возраст призыва до 23, если не до 18 лет, в России люди приходят служить добровольно, добавил глава государства.
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