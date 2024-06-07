Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 18:08 — ИА Регнум. У России нет никакой потребности в мобилизации, заявил 7 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

Иван Ноябрев / ТАСС

Если бы целью России был максимально быстрый разгром противника, действующего контингента было бы недостаточно, сказал глава государства. Но у России другая тактика, ВС РФ выдавливают противника, и необходимости в мобилизации нет, отметил он.

В 2022 году в ряды ВС РФ были призваны 300 тысяч человек, но и без этого патриотично настроенные граждане страны пришли и добровольно подписали контракты, и их было больше, чем 300 тысяч человек, подчеркнул президент.

С начала 2024 года контракты с ВС РФ подписали более 160 тысяч человек, в среднем это более тысячи человек в день, сказал Путин.

В то время как на Украине наблюдается принудительная мобилизация, а США требуют от Киева снизить возраст призыва до 23, если не до 18 лет, в России люди приходят служить добровольно, добавил глава государства.

Новость дополняется.