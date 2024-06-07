Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ с начала года освободили почти 900 кв. км, 47 населённых пунктов в Донбассе. Об этом 7 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Евгений Биятов/РИА Новости Евгений Биятов РИА Новости

«Боевая работа идёт. Вот только с начала этого года 47 населённых пунктов освобождено, 880 квадратных километров. Мы постепенно выдавливаем противника из Донбасса и других прилегающих территорий», — сказал Путин.

Он отметил, что у Генштаба есть планы достижения целей, по которым действует российская армия. Глава государства выразил уверенность, что все эти планы будут реализованы.

Президент добавил, что ускорение решения задач специальной военной операции возможно, но это повлечёт потери среди российских солдат, а забота об их жизнях и здоровье важнее.

Как ранее передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что российские войска освободили от ВСУ населённый пункт Парасковиевка в ДНР. Генерал уточнил, что ВСУ за неделю на этом направлении потеряли до 2835 бойцов, 14 бронемашин, 29 автомобилей, 35 артиллерийских орудий, в том числе 13 западного производства, а также немецкую зенитную САУ Gepard. Кроме того, российские войска уничтожили семь украинских полевых складов с боеприпасами.

Министр обороны Андрей Белоусов 31 мая заявил, что только в течение месяца российская армия освободила 28 населённых пунктов. Под её контроль перешло 880 кв. км территории. Украинские войска в мае потеряли более 35 тыс. военных и 2,7 тыс. единиц вооружения.