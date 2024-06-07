Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 18:02 — ИА Регнум. В своем выступлении на сессии «Технологическая экосистема будущего: на благо человечества и планеты» генеральный директор госкорпорации «Росатом» Андрей Лихачев заявил, что в проектах «Росатома» все три составляющие экосистемы гармоничны и включают в себя развитие технологий, знаний и человека в смысле раскрытия его талантов.

Иван Шилов ИА REGNUM Росатом

«Первое — это энергия, без которой человек не может существовать. На сто лет вперед мы видим перспективу в конкретных технологиях — это новое поколение атомной энергетики с замкнутым топливным циклом», — сказал Лихачев. Второй важный компонент, который назвал гендиректор госкорпорации — это развитие, эволюция. «В этом смысле наука, познание, открытие новых качеств материи — неотъемлемая часть технологического ландшафта», — пояснил он. Третье измерение, по словам Лихачева, связано с моральными ценностями, справедливостью в смысле создания равных условий для развития людей независимо от того, на каком континенте они находятся.

Кроме того, Лихачев сообщил журналистам, что «Росатом» обсудил с представителями Боливии возможность создания в стране малых АЭС. «Вероятность такая есть, но определиться должно, в первую очередь, руководство этой страны», — сказал он.

В сессии приняли участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, первый заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин, министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарслан Байрактар, специальный представитель президента Республики Никарагуа по взаимодействию с Российской Федерацией Лауреано Факундо Ортега Мурильо, председатель совета директоров и генеральный директор DP World Султан Ахмед Бин Сулайем и другие.

Антон Алиханов подчеркнул, что новые программы технологического лидерства будут обеспечиваться за счет восстановления продуктовых цепочек, без построения которых лидерство в области композитных материалов и станкостроения невозможно. «Микроэлектроника, софты, ПО, продукты нашего финтеха пользуются спросом, однако без собственной микроэлектроники строить устойчивый IT-сектор невозможно», — заявил он.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции отметил, что глобальной технологической тенденцией становится электрификация. По его словам, на сегодняшний день кардинально меняется система транспорта, функционирования зданий, промышленности, развития цифровых технологий, что требует больших объемов электроэнергии. «Для решения этой задачи Турция обращает особое внимание на следующие аспекты: добавление возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и увеличение ядерных энергетических мощностей», — отметил министр. Он подчеркнул, что по последнему аспекту страна ведет сотрудничество с Росатомом. «Речь не только об АЭС «Аккую», нам также понадобятся и малые модульные реакторы», — пояснил он.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС Аккую

В свою очередь, председатель группы, главный исполнительный директор, DP World Султан Ахмед Бин Сулайем подчеркнул, что слабое место для многих сейчас — цепочки поставок. По его мнению, цифровизация серьезно влияет на скорость доставки товаров до потребителей, но, к сожалению, она на данный момент доступна не всем. «На сегодняшний день в Доминиканской Республике мы на 20% снизили задержки доставок, а также нечно подобное сделали для правительства Руанды», — отметил топ-менеджер, добавив, что торговля будет расти, если увеличится эффективность доставок и перевозок.

Специальный представитель президента Никарагуа по взаимодействию с Российской Федерацией, советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Факундо Ортега Мурильо добавил, что в текущей геополитической обстановке важно внедрять новые технологии и создавать альтернативные механизмы. Основными направлениями для Никарагуа он назвал технологии возобновляемых источников энергии и ядерной медицины, и в этой области страна сотрудничает с Кубой, Индией, Венесуэлой и Россией. «Мы должны продолжать укреплять отношения между нашими странами, говоря о создании новых технологических решений. Как пример — вместе с Россией мы строим центр ядерной медицины, благодаря которому мы можем помогать не только нашим гражданам, но и соседним центральноамериканским странам», — сказал он.

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Также «Росатом» в ходе ПМЭФ заключил соглашения с представителями властей российских регионов, связанные с развитием цифровизации и других инвестпроектов. В частности, речь идет о соглашениях с властями Свердловской, Ленинградской и Московской областей.