Москва, 7 июня, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Массированный ракетный удар по Луганску, осуществлённый украинской армией с использованием американских дальнобойных ракет ATACMS, связан в первую очередь с тем, что США открыто дали разрешение киевскому режиму применять поствленное оружие, поддержав тем самым террористические действия Украины против гражданского населения, полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Иван Шилов ИА Регнум

Днём 7 июня украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Луганску, погибли, по последним данным, четыре человека, 46 пострадали. В одной из многоэтажек от удара ракеты обрушился подъезд.

Матвийчук отметил, что массированный ракетный удар по Луганску демонстрирует готовность киевского режима без колебаний применять это оружие против мирных жителей России.

«Удары ВСУ ракетами ATACMS по Луганску связаны с тем, что США разрешили киевскому режиму применять оружие по территориям, которые Украина считает своими. Вашингтон разрешил ВСУ применять бомбы большой разрушительной силы по гражданской инфраструктуре, тем самым поддерживая террористические устремления киевского режима. Этим нападением киевский режим также продемонстрировал всему миру, что он получил дальнобойные ракеты от США и готов без колебаний их применить против мирных жителей России и Вооружённых сил РФ», — отметил Матвийчук.

Это нападение стало нарушением всех международных законов, запрещающих применение ракетного оружия против мирного населения. Киевский режим ещё раз продемонстрировал свою террористическую сущность, добавил он.

В свою очередь капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что удар является местью городу за его непокорность, а также попыткой киевского режима выставить себя в «успешном» свете перед конференцией в Швейцарии.

«Это месть городу за его непокорность. Также этим ударом Киев намеревался продемонстрировать свою способность обстреливать практически всю территорию Новороссии, Донбасса и Крыма. Киеву нет разницы, куда бить. Его цель — напугать население и выставить себя в «успешном» свете перед конференцией в Швейцарии», — заявил Дандыкин.

Он напомнил слова президента России Владимира Путина о праве РФ поставлять своё вооружение в регионы, откуда могут быть нанесены чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. Эксперт заявил, что это необходимо реализовывать.

По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, в результате удара ВСУ повреждения получили более 30 многоэтажных домов. Глава региона добавил, что сейчас спасатели разбирают завалы и эвакуируют людей, а правоохранители, пожарные и медики делают всё возможное для спасения жизней пострадавших.

Минобороны России проинформировало, что ВСУ для удара по городу использовали ракеты ATACMS. Средства ПВО сбили четыре из пяти запущенных боезарядов. Одна ракета повредила два многоквартирных дома. В ведомстве подчеркнули, что украинские боевики целенаправленно старались нанести удар по мирным гражданам.

Следственный комитет России установит всех причастных к обстрелу мирных жителей Луганска и Белгородской области. В ведомстве пообещали детально установить обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.