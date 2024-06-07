Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 17:51 — ИА Регнум. «Роснефть» и Национальный исследовательский университет ИТМО заключили соглашение о совместном развитии наукоемких цифровых проектов. Документ подписан на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Стенд «Роснефти» на Петербургском международном экономическом форуме

Соглашение предполагает совместную разработку конкурентоспособных технологий, проведение исследований в области инфохимии, цифрового моделирования, электрохимии и роботизации. К исследованиям «Роснефти» будут привлекаться студенты, аспиранты и преподаватели университета ИТМО.

XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.