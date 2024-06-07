Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Приватизация в 1990-е годы в России была во многом ошибочной, но не с криминальными целями. Об этом 7 июня заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Не думаю, что это целенаправленно делалось с какими-то криминальными целями. Да, во многом это было ошибочно, это было основано на мнении экономистов с мировым именем, в том числе и русского происхождения, которые говорили о том, что нужно приватизировать всё что угодно как можно быстрее и не важно, за что, хоть за один доллар», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что теперь видно, что это не точный поход для нормального результата: оказалось, что государство может быть эффективным собственником, особенно в отраслях с большими вложениями и инвестициями.

Глава государства отметил, что в 1990-е годы возникали разные жульнические схемы, когда в ходе лжеприватизации, а на самом деле разворовывания государства, не возвращали кредиты госбанкам.

Путин добавил, что прокуратура занимается вопросами криминального характера приватизации.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что речи о пересмотрах итогов приватизации не идёт. Он подчеркнул, что изъятие бизнеса оправдано только в случаях, когда действия или бездействие собственников наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам.

Предприятия, приватизированные с нарушениями, должны возвращаться государству, однако об огосударствлении экономики речи не идёт, заявил Путин 26 марта на заседании коллегии Генпрокуратуры.

Президент подчеркнул, что процесс деприватизации предприятий должен строго соответствовать законодательству. Важно не допустить использования правоохранительных органов для давления, отметил Путин.