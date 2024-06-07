Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Управляющий директор «Русской медиагруппы» Дмитрий Медников отметил, медиа-рынок развивается стремительнее, чем ожидалось. Об этом он заявил, выступая на паблик-токе о трендах развития медиасферы в перспективе до 2030 года на ПМЭФ.

«Русская медиагруппа» Управляющий директор «Русской медиагруппы» Дмитрий Медников

По словам Медникова, рынки и классическая реклама растут, а существующие цифровые возможности развиваются и дают сотни процентов прироста, появляются новые форматы, новые технологии для визуального контента, для аудиоконтента, стримингов. «Прирастает, как ни странно, международная аудитория, причем больше, чем до санкций. Искусственный интеллект оказался не травмоопасен, цифра перестала конфликтовать с оффлайном», — отметил он.

Отвечая на вопрос, умирают ли традиционные СМИ и наносят ли им ущерб цифровые медиа, Медников выразил мнение, что «никто никого не убивает, цифра прекрасно дружит с традиционными СМИ, традиционные медиа проникают в цифру». По его мнению, на сегодняшний день журналисты и менеджеры прекрасно работают во всех средах, выстраивают взаимодействие с большими данными, создают совершенно новые системы таргетинга, ретаргетинга, общения с e-commerce.

«Мы попали в будущее, о котором очень долго читали. Для медиа наступила та самая конвергенция, которая превратила медиа в своего рода эмитент валюты», — заявил Медников. По его словам, речь идет о взаимодействии, где маркетинг стал иногда более востребованным товаром, чем сам товар. «И именно от нас зависит, как вся индустрия на эту новую реальность ответит. Рост дает колоссальные возможности и вывести медиаиндустрию на совершенно иной уровень», — подчеркнул эксперт.

В дискуссии также приняли участие исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, генеральный директор группы компаний «МЕДИА1» Мария Комарова, генеральный директор «ГПМ Радио» Вадим Терещук, владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор, директор филиала МТРК «Мир» в Санкт-Петербурге Ольга Мартисова.