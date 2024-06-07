Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 17:40 — ИА Регнум. «Роснефть» поможет в развитии внутреннего туризма Воронежской области. Соответствующий документ компания подписала с Министерством предпринимательства, торговли и туризма региона на Петербургском международном экономическом форуме.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Стенд «Роснефти» на Петербургском международном экономическом форуме-2024

Соглашение предусматривает развитие придорожного сервиса и инфраструктуры розничной сети «Роснефть», что поможет повысить комфорт автотуристов и в целом туристический потенциал региона. Именно для этого компания ранее создала проект по развитию автотуризма — туристический маршрут, включающий четыре направления для путешествий на автомобиле по Воронежу и области. В него вошли популярные туристические места и объекты придорожной инфраструктуры АЗС «Роснефть».

Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг в «Роснефти» называют одним из приоритетов. Помимо Воронежской области, компания представила туристические маршруты, пролегающие через инфраструктуру АЗС «Роснефти», в Карелии, Тульской, Архангельской, Ульяновской областях. Кроме того, компания создала магистральные маршруты между Москвой и Красной поляной и между Москвой и Санкт-Петербургом.