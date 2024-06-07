Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Российские производители вооружения должны делать гражданскую продукцию, заявил 7 июня президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сергей Бобылев/РИА Новости

По его словам, во всём мире те, кто производит специальную технику и вооружение, они одновременно производят и гражданскую продукцию.

«Это совмещение двух направлений даёт очень хороший эффект по привлечению не только инвестиций, но и по привлечению высоких технологий. И в целом у нас это получается. У нас есть план», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что это план «постоянно действует и исполняется».

Как передавало ИА Регнум, 15 мая на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса Путин отметил, что нельзя допускать перекосов в экономике и промышленности. Он подчеркнул, что планы по достижению целей развития страны не будут сокращать в связи проведением СВО на Украине и призвал быть готовыми к тому, чтобы предприятия ВПК могли в любое время нарастить выпуск товаров гражданского назначения в рамках диверсификации. Также глава государства отмечал, что экономику России не переводят на военные рельсы, несмотря на сложности, с которыми столкнулась страна.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Своё участие в форуме подтвердили 136 стран и территорий. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

В приветствии к участникам форума Путин отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.