Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Американская экономика ничем не обеспечена, США условно задолжали мировой экономике 54,3 трлн долларов, заявил 7 июня президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Дарья Антонова ИА REGNUM

Глава государства заявил, что Бреттон-Вудская система, которая была основана на золотом эквиваленте, давно умерла. Он напомнил, в 1976 году Соединённые Штаты приняли решение отойти от золотого эквивалента и на смену Бреттон-Вудской системе пришла ямайская, которая отстегнула доллар от золота. В её основе, отметил Путин, находится доверие к американской экономике.

«В реалии никакого другого залога, кроме доверия к экономике США, сегодня не существует, и США эксплуатируют своё монопольное положение на мировом финансовом рынке. Они на этом серьёзно зарабатывают», — сказал российский лидер.

Вместе с тем, продолжил он, суммарный объём задолженности США перед мировой экономикой к настоящему времени достиг уровня в 54,3 трлн долларов. Из этой суммы 12,6 трлн долларов принадлежат физическим лицам, которые держат их на своих банковских счетах вне границ США, ещё 10 трлн взяты американскими компаниями.

Также президент указал, что объёмы американской экономики сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени «потрескивают», поскольку США не всегда справляются с заданными для себя целями по инфляции.

«Вот у них заданные цели по инфляции в 2%, а они вылетают, как вот совсем недавно было в период пандемии, за 7,8%, что подрывает доверие к американской экономике. А чем же она обеспечена, если она еще и сокращается? Ничем, и это проблема, это безусловная проблема для всех держателей долларовой массы», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, в начале года бюджетное управление Конгресса США опубликовало доклад, согласно которому к концу 2034 года ожидается непрерывный рост американского государственного долга и достижение исторического антирекорда. Уточняется, что к концу 2024 года госдолг США составит 99% ВВП, а к концу 2034 года он достигнет 116% ВВП. Это будет самый высокий уровень, зарегистрированный когда-либо.

Экономист и трейдер, автор бестселлера «Чёрный лебедь» Нассим Талеб предупредил о «смертельной спирали», к которой США могут привести дефицит бюджета и рост госдолга. По его мнению, дефицит денег в федеральной казне растет такими темпами, что нужно чудо, чтобы обратить вспять нанесённый ущерб.

В свою очередь, глава американского банка JPMorgan Джеймс Даймон указал, что внушительный госдолг подвинул экономику США к «краю обрыва». Банкир согласился с мнением экс-спикера палаты представителей Конгресса Пола Райана, назвавшего госдолг растущим снежным комом с самым предсказуемым кризисом в истории США.

В январе минфин США сообщил, что госдолг превысил $34 трлн, в течение 2023 года увеличившись на $4 трлн.