Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв в ходе ПМЭФ поддержал данные президентом поручения по программам долгосрочных сбережений.

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

«На сегодня уже более полумиллиона россиян заключили договора долгосрочных сбережений с НПФ Сбербанка», — заявил Царев. Он рассказал, что Сбербанк регулярно собирает от клиентов обратную связь, согласно которой наиболее часто встречающееся пожелание улучшению программы долгосрочных сбережений — увеличение срока государственного софинансирования, который на сегодня составляет 3 года.

«Сегодня в своем выступлении на ПМЭФ президент дал поручение продлить эту меру поддержки до минимум десяти лет», — заявил Царев. По словам топ-менеджера, это позволит вступившим в программу гражданам значительно увеличить свои накопления. Кроме того, такая мера приведет к росту доверия россиян к новому инструменту, что, в свою очередь, привлечёт большее число новых участников. «Если говорить о Сбербанке, то мы ожидаем более 1,5 млн участников программы по итогам 2024 года», — подчеркнул Царев.

Также зампред Сбербанка отметил важность поручения президента привлечь к ПДС работодателей. «СберНПФ был одним из инициаторов идеи предоставления работодателям возможности софинансирования личных сбережений своих сотрудников в рамках ПДС», — сказал Царев. Он привел данные исследования фонда, согласно которым 46% работодателей готовы рассмотреть участие в ПДС своих сотрудников, однако большинство из них при этом рассчитывают на налоговый режим, аналогичный тому, который действует сегодня для классических корпоративных пенсионных программ (КПП).

По словам Царева, такая возможность будет, в первую очередь, интересна малому и среднему бизнесу, у которого не всегда есть ресурсы для запуска классических КПП. «При этом в таких компаниях часто есть запрос на социальную ответственность и помощь сотрудникам в формировании капитала на будущее. Мы видим в этом большой потенциал развития ПДС», — отметил топ-менеджер.

Закон уже предусматривает возможность софинансирования по ПДС со стороны работодателей. В заключение Царев выразил убеждённость в том, что комфортный налоговый режим для работодателей позволит этой норме заработать наиболее эффективно.