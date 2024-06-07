Москва, 7 июня, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Участник СВО из Киргизии, которому помогал убитый в Москве общественный деятель Антон Еговцев, переведет заработанные в ходе спецоперации деньги его вдове. Об этом он сообщил ИА Регнум.

Кадр из соцсети

Участник СВО Аскар Кубанычбек, осуждённый в Киргизии за участие в специальной военной операции, узнав об убийстве в Москве общественного деятеля Антона Еговцева, решил перевести заработанные на СВО деньги семье погибшего. Таким образом Аскар хочет отблагодарить семью Еговцева за помощь и доброе к себе отношение.

«Когда мы встретились с Антоном, у меня ничего не было. И он ко мне очень тепло отнёсся: угостил меня обедом и показал Москву, дал мне денег на проезд и еду. Антон услышал мою беду и помог мне в трудной ситуации. Теперь мой долг помочь его семье», — объяснил Аскар.

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Ранее ИА Регнум сообщало, что на зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева 6 июня в подъезде было совершено вооруженное нападение, в результате которого он скончался. По предварительным данным, причиной убийства стала ревность поклонника супруги Еговцева. Мужчина преследовал семью несколько месяцев и требовал общественника развестись с женой.

В рамках своей деятельности Антон Еговцев помогал многим. Аскар Кубанычбек оказался одним из тех, кого общественник не оставил в беде. Аскар обратился к Антону Еговцему за помощью в получении гражданства РФ и политического убежища после того, как подвергся уголовному преследованию в Киргизии за участие в СВО. Таким образом Аскару Кубанычбеку удалось избежать заключения, вернуться в Россию, где он снова подписал контракт и отправился в зону боевых действий.