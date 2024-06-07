Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Для создания «третьей столицы» в России необходима заинтересованность общества, а также условия, при которых центры развития экономической активности будут автоматически смещаться. Об этом 7 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Julkinen

Во время пленарного заседания ПМЭФ модератор сессии Сергей Караганов спросил Путина, может ли президент по примеру российского императора Петра I создать «третью столицу» в России, куда потянутся молодые люди, что поспособствует экономическому развитию.

Путин ответил, что Пётр I является исторической личностью, который жил в других условиях и в другом состоянии общества.

«В современном мире нужно применять такие средства, которые будут эффективно работать сегодня. И как бы мы ни были по нашей ментальности близки к быстрому принятию решения административного характера, всё-таки нужно думать о том, что мы будем в явочном и приказном порядке предлагать обществу. Сегодня нужно заинтересовывать в движении вперёд. Если мы будем создавать условия для развития, то тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, в январе этого года якутский историк, кандидат исторических наук Афанасий Николаев предложил Путину перенести столицу страны в Иркутск. В качестве аргументов Николаев назвал большую пользу от Иркутска с точки зрения географии и большую защищённость этого города от внешних угроз. Кроме того, он отметил, что Иркутск уже являлся административным центром Сибири и одним из центров другого государства.

Ранее климатолог Алексей Кокорин заявлял, что при повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов столицу России могут перенести в Сибирь, это может произойти к 2080-м годам.

Эксперт считает, что температура на планете может подняться на 4,5–5 градусов, и тогда восемь-девять лет из десяти окажутся аномально жаркими, из-за чего в Москве невозможно будет жить. Он допустил, что столицей в таком случае будет Красноярск или Новосибирск.