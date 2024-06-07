Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Россия вышла на полное самообеспечение мясом, заявил 7 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«По мясу Россия вышла на стопроцентное обеспечение собственными продуктами», — сказал президент.

Уровень потребления мяса гражданами России почти вдвое выше среднемирового, отметил также глава государства.

«Потребление мяса в России в 2023 году обновило рекорд и превышает 80 килограмм на человека (в год. — Прим. ред.). Для сравнения, в мире в среднем это 42-43 килограмма на человека», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Своё участие в форуме подтвердили 136 стран и территорий. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

В приветствии к участникам форума Путин отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 5 июня, отвечая на вопрос, какова идеология форума в 2024 году, заявил, что Россия констатирует существенное изменение мировых условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на праве и на взаимовыгодных условиях.