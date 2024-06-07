Воронеж, 7 июня, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Администрация Воронежской области объявила режим авиационной опасности, заявил 7 июня губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Виталий Невар / ТАСС

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!» — написал он.

Гусев напомнил, что жителям рекомендуется укрыться в помещениях, где нет окон, например, в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто находится на улице, нужно зайти в здание или укрытие.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 5 июня российские средства ПВО сбили пять беспилотников, запущенных по территории РФ украинской армией. В том числе один БПЛА уничтожили над Воронежской областью, и по два над Белгородской и Курской областями.

В ночь на 7 июня средства ПВО уничтожили и перехватили в общей сложности 28 украинских беспилотников над российской территорией. Над Крымом нейтрализовали 11 БПЛА, восемь над Азовским морем, шесть БПЛА над Краснодарским краем, два дрона над Белгородской областью, один над Ростовской областью.