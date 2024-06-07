Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 17:09 — ИА Регнум. «Роснефть» и Министерство природных ресурсов и экологии России договорились о расширении научно-исследовательских работ в Арктике. Соответствующий документ подписан на Петербургском международном экономическом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Вместе с ведомством компания планирует провести научно-исследовательские работы в рамках федпроекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» с 2024 по 2027 год. В том числе, ученые и специалисты изучат белого медведя и среду его обитания, популяцию дикого оленя и ценных видов биоресурсов Енисея, а также оценят состояние водно-болотных угодий, которые имеют международное значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц и находятся под защитой Рамсарской конвенции.

Заключенное соглашение стало продолжением масштабной программы «Роснефти» по сохранению биоразнообразия. Так, с 2020 по 2023 год компания реализовала проект по изучению и мониторингу видов-биоиндикаторов арктических экосистем. Уникальные работы компании высоко отметили члены научного сообщества, а также в Минприроды и Росрыболовстве.