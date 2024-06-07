Вашингтон, 7 июня, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден принёс извинения главе киевского режима Владимиру Зеленскому за задержку в выделении Украине военной помощи.

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«Я приношу извинения за эти недели, в которые не было известно, что произойдет с финансированием. У нас были проблемы с принятием законопроекта», — сказал глава Белого дома в ходе встречи с Зеленским, которую транслировал телеканал CNN.

По его словам, ряд «очень консервативных» конгрессменов мешали принятию этого законопроекта. Американский лидер также в очередной раз заверил Зеленского в том, что США продолжат поддерживать Киев.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США выделили Украине новый пакет вооружений на 275 млн долларов. Пентагон в тот же день сообщил, что в рамках нового пакета помощи Вашингтон передаст Киеву снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерии, миномётные мины, ракеты, противотанковые комплексы, авиационные боеприпасы, стрелковое оружие, противотанковые мины и другую технику и оборудование.

Власти США должны перестать поставлять оружие киевскому режиму, и в таком случае конфликт закончится через 2-3 месяца, заявил президент России Владимир Путин 5 июня в ходе встречи с главами международных информационных агентств. Он рассказал, что в ответ на письмо Байдена некоторое время назад написал, что, если США хотят прекратить боевые действия на Украине, они должны перестать поставлять оружие.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что никакое западное оружие не сможет изменить ход спецоперации на Украине. Военные российской армии знают своё дело и продолжат успешно выполнять цели СВО, подчеркнул Песков.