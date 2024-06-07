Москва, 7 июня, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в Чёрном море ещё один украинский морской дрон. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Минобороны России

Отмечается, что около 15:30 мск в юго-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен безэкипажный катер ВМС Украины, следовавший в направлении Крыма.

«Обнаруженная цель была уничтожена морской авиацией Черноморского флота», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России уничтожили в Чёрном море два следовавших к Крыму безэкипажных катера ВСУ. Инцидент произошёл в юго-западной части акватории около 15:00 мск.

30 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что в северо-западной части Чёрного моря силами Черноморского флота было уничтожено четыре украинских безэкипажных катера. Днём ранее сообщалось, что морская авиация обнаружила и уничтожила в акватории Чёрного моря два безэкипажных катера ВСУ. Морские дроны следовали в направлении Крыма.