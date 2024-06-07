Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 16:58 — ИА Регнум. В Тульской области создадут новое производство полимеров. Соответствующее соглашение подписали врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев и председатель совета директоров АО «Полипласт» Александром Шамсутдинов на Петербургском международном экономическом форуме.

Пресс-служба правительства Тульской области В Тульской области откроется новое производство полимеров

Ожидается, что новое производство позволит обеспечить потребности как российского, так и зарубежных рынков. Сумма инвестиций — 12 млрд рублей. Будет создано 700 рабочих мест.

«Полипласт» — активно развивающаяся компания, яркий пример социально ориентированного бизнеса и один из самых надежных партнеров региона», — отметил Дмитрий Миляев.

«Компания серьезно подходит к экологической и промышленной безопасности при проектировании комплексов, следуя мировым стандартам и нормам. Запуск новых производств будет способствовать экономическому развитию Тульской области», — заявил Александр Шамсутдинов.