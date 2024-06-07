Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 16:51 — ИА Регнум. «Роснефть» и Ямало-Ненецкий автономный округ продолжат реализацию промышленных, финансовых и социальных программ в регионе. Соответствующее соглашение подписали главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках Петербургского международного экономического форума.

Rosneft.ru «Роснефть»

Компания уже реализует в регионе ряд стратегически значимых добычных проектов. В рамках соглашения стороны планируют объединить усилия в укреплении минерально-сырьевой базы, повышении привлекательности Ямала для инвесторов и эффективности разработки запасов углеводородов.

Кроме того, «Роснефть» и ЯНАО договорились повышать конкурентоспособность региональных производителей оборудования и материально-технических ресурсов для нефтегазового сектора, а также повысить уровень импортозамещения и локализации техники и технологий.

Также нефтяная компания обеспечит доступ малых и средний предприятий ЯНАО к участию в проводимых компанией закупочных процедурах и поддержит развитие промышленного и научного потенциала региона. «Роснефть» поможет в реализации местных проектов в области образования. В ряде школ региона уже работают «Роснефть-классы» — это первая ступень корпоративной программы «Школа-вуз-предприятие» по подготовке квалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли.

Ещё одним направлением сотрудничества станет взаимодействие в области природоохранной деятельности и создание на территории Ямала благоприятных условий экологических и климатических проектов.