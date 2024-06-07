Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Поддержка позитивных изменений в обществе и экономике будет наращиваться, заявил 7 июня президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Мы будем наращивать поддержку позитивных изменений в обществе и в экономике», — заявил глава государства.

По его словам, именно на этом, на достижении национальных целей развития, фокусируются российские долгосрочные системные планы по укреплению финансового, технологического, кадрового суверенитета страны по улучшению делового климата.

Российский лидер также добавил, что глобальная экономика вступила в эпоху кардинальных изменений и российская экономика принимает эти вызовы.

Как передавало ИА Регнум, ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Своё участие в форуме подтвердили 136 стран и территорий. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

В приветствии к участникам форума Путин отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.