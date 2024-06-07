Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Многие представители российского бизнеса поддерживают участников СВО и их семьи, что заслуживает огромного уважения. Об этом 7 июня заявил президент России Владимир Путин в своём выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Станислав Красильников/РИА Новости

Российский лидер отметил, что многие отечественные предприниматели поддерживают военнослужащих и ветеранов специальной военной операции, их семьи, родных и близких наших героев, отправляют в подразделения свою продукцию, покупают вещи, технику, помогают госпиталям.

«Такое высокое понимание социальной миссии, ответственности, патриотизма в самом прямом и лучшем смысле этого слова, безусловно, очень ценно и заслуживает огромного уважения. Спасибо вам», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, 1 июня Путин отметил, что выполнение задач на линии фронта — это первоочередные задачи, но участники спецоперации должны чувствовать поддержку государства, это не менее важно.

В декабре 2023 года российский лидер заявил, что от боевой работы участников СВО многое зависит. Он подчеркнул, что бойцов спецоперации необходимо беречь. Президент также заявлял, что у всех участников СВО должны быть равные социальные права и льготы. Все участники спецоперации, по словам президента, должны быть в равных условиях, независимо от того, из какого региона их призвали.