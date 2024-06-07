Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Для путешествий по России будут созданы ещё более комфортные условия, поездки станут доступнее, заявил 7 июня в своём выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Развитие внутреннего туризма — один из приоритетов нашей долгосрочной стратегии. Будем создавать комфортные и доступные условия для отдыха, включая строительство гостиниц и небольших кемпингов, горнолыжных курортов и парков развлечений», — сказал президент.

Он также отметил, что к 2030 году доля туристической отрасли должна увеличиться до 5% ВВП.

«За шесть лет доля туристической отрасли в валовом внутреннем продукте должна увеличится до 5%, а количество поездок по стране с размещением в гостиницах вырасти до 140 миллионов», — заявил Путин.

Как передавало ИА Регнум, ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Своё участие в форуме подтвердили 136 стран и территорий. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

В приветствии к участникам форума Путин отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 5 июня, отвечая на вопрос, какова идеология форума в 2024 году, заявил, что Россия констатирует существенное изменение мировых условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на праве и на взаимовыгодных условиях.